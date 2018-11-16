«طرق دبي» تنظم معرض التعلّم 2018 لنشر ثقافة الإبداع بين الموظفين

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فعالية «معرض التعلّم» 2018 في مبناها الرئيس، الذي اشتمل على فعاليات وأنشطة متنوعة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوفير بيئة عمل تعزز ثقافة المعرفة والتعلّم والابتكار لدى موظفيها.

وتفقّد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة فعاليات «معرض التعلّم»، وأكّد ضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه المبادرات والفعاليات؛ لتعزيز الجوانب المعرفية والإبداعية، ومهارات الابتكار لدى موظفي الهيئة من مختلف المؤسسات والقطاعات.

وأوضح ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، أن «معرض التعلّم» يتضمن منصات متنوعة منها منصة الورشة الذكية، ومنصة مجلس القراءة، ومنصات تتعلق بالتوعية، ومقهى المعرفة.

كما تم خلال الحدث إطلاق بوابة المعرفة لهيئة الطرق والمواصلات، وهي عبارة عن منصة إلكترونية متكاملة تعمل على توفير قاعدة معرفة شاملة لكافة معارف الهيئة في مختلف مجالات العمل، وتم تنظيم ورش عمل متنوعة للموظفين بالتنسيق والتعاون مع شركاء الهيئة الرئيسيين، وهم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

وضم «معرض التعلّم» منصة الورش الذكية التي تضمنت جميع معارف الهيئة الذكية، ومنصة مجلس القراء التي تضمنت أنشطة مختلفة تتعلق بالقراءة ونشر المعرفة. كما تم توفير ركن لقادة الهيئة، حيث ضم معارف الكوادر القيادية في الهيئة وخبراتهم؛ ليطلع عليها الموظفون ويستفيدوا منها.