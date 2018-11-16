عبدالله بن زايد: الإمارات تدعم جهود استقرار اليمن

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خالد اليماني وزير خارجية اليمن، وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث تطورات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب اليمني الشقيق، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة خالد اليماني، مؤكداً سموه على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه اليمن وشعبها، ووقوفها إلى جانب اليمن من خلال تحالف دعم الشرعية ودعمها للجهود الأممية لعودة الاستقرار لليمن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

من جانبه، أشاد خالد اليماني وزير الخارجية اليمني بالجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات لدعم الشرعية في اليمن وعودة الاستقرار إلى الأراضي اليمنية. كما ثمّن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات على الصعيد الإنساني والإغاثي، وحرصها على تسيير قوافل المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى الشعب اليمني.

تعاون

ومن جهة ثانية، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، صبري بشطبجي وزير الدولة للشؤون الخارجية في تونس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء - الذي عقد أمس في ديوان عام الوزارة في أبوظبي - سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وتطوير أوجه التعاون المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة صبري بشطبجي معرباً عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وتونس في المجالات كافة. من جانبه، أكد صبري بشطبجي الحرص على تطوير أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات وتونس، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.