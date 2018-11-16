زايد ..رجل التنمية والسلام

أصدرت مؤسسة وطني الإمارات تقريراً خاصاً من سلسلة «مئوية زايد»، يرصد سيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال أقوال وإشادات زعماء العالم في مختلف المناسبات والمحافل الدولية، ذكر فيها أعماله الخالدة، ومبادئه الملهمة في السياسة، والتنمية، والسلام، ويهدف التقرير لعرض «أشهر الأقوال التاريخية» في شخصية وفكر زايد.

