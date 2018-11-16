اجتماع بشرطة رأس الخيمة لرفع الجاهزية والاستعداد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ترأس العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع رفع الجاهزية والاستعداد لأغراض التدريب الميداني، بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الشرطية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأعضاء فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة؛ لمناقشة الأنشطة المرتبطة بمهام عمل الإدارات الشرطية وأعضاء فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي.

تم خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة الاستعدادات اللازمة لأغراض التدريب وقياس سرعة الاستجابة في مواجهة الكوارث الطبيعية ورفع الجاهزية، لضمان الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ محتمل مستقبلاً، كما تم الاطلاع على الأهداف والخطة الاستراتيجية للفريق ضمن مشاريع عام 2018، واستعراض سجل المخاطر وموقف خطط الاستجابة المحلية، مع استعراض التمارين المنفذة خلال الفترات السابقة وتقييمها.

وأوضح العميد عبد الله الحديدي، أن هذا الاجتماع قد جاء ضمن إطار الأهداف الاستراتيجية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لعام 2018، وحسب الخطة السنوية المعتمدة للفريق لضمان الاستعداد ورفع الجاهزية؛ لمواجهة المخاطر والتهديدات بأنواعها والتقليل من آثارها، تأكيداً على أهمية العمل بروح الفريق من خلال تعزيز التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية.