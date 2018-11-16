ولي عهد أم القيوين يزيح الستار عن لوحة الخمس نجوم لمركز سعادة متعاملي «الهوية»

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، أهمية تعزيز ثقافة إسعاد المتعاملين وتطوير الأدوات والآليات الكفيلة بالارتقاء بتجاربهم في الحصول على الخدمات الحكومية.

وأشار سموّه لدى إزاحته الستار عن لوحة الخمس نجوم في مركز سعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في أم القيوين، (التصنيف الذي حصل عليه المركز في إطار الدورة الثالثة لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات)، إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تتمثل في تحويل مراكز الخدمة إلى مراكز سعادة، ترتكز على الوصول إلى الناس، وتحقيق راحتهم من خلال تقديم خدمات متميزة، ما يتطلب تكثيف الجهود والعمل الدؤوب لتنفيذها في أفضل صورة.

وأثنى ولي عهد أم القيوين على جهود فريق عمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وموظفي مركز سعادة المتعاملين التابع للهيئة في الإمارة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوتيرة المرتفعة للأداء والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأزيح الستار عن لوحة الخمس نجوم، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وفارس بن خلف المزروعي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وحميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومحمد بن طليعة، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

تطوير الخدمات

من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن حكومة دولة الإمارات تركز في منهجيتها على تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجارب المتعاملين وتمكينهم من الحصول على خدمات سريعة وسلسة ترتقي بمستوى جودة الحياة في المجتمع.

وقالت: إن الحكومة تهدف إلى تعزيز مستويات الكفاءة والتميز من خلال تطوير الأداء والقدرات والكوادر الوطنية، لتحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2021»، وصولاً إلى تحقيق رؤى ومحاور «مئوية الإمارات 2071».

سلسلة إنجازات

في السياق ذاته، قال علي محمد الشامسي إنّ الإنجاز الذي حققته الهيئة، بحصول مركز أم القيوين لسعادة المتعاملين على تصنيف الخمس نجوم وفق نظام النجوم العالمي، يضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة في مجال تصنيف مراكزها ويشكّل خطوة جديدة على طريق التنافسية، وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021.

وأضاف الشامسي أن الهيئة ستواصل جهودها الدؤوبة لتقديم خدمات تتجاوز توقعات المتعاملين وتركز على إسعادهم وذلك من خلال تطوير مراكزها وخدماتها ذات الأولوية من ناحية، وابتكار خدمات جديدة ذات قيمة مضافة تجعل من زيارة أي مركز تابع لها بمثابة تجربة فريدة، بهدف الوصول بجميع مراكزها إلى مستوى 7 نجوم.

وأكد أن الهيئة لن تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانات التي تحتاجها مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها لتتمكن من تحقيق أقصى التوقعات من حيث سرعة الإنجاز وجودة الخدمة والتسهيلات المتوفّرة فيها، وتقديم كامل الدعم لموظفيها وتذليل العقبات ليتمكنوا من مواكبة أحدث التطورات في مجال إسعاد الناس.

خدمات

تتضمن الخدمات المتميزة التي يقدمها مركز سعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في أم القيوين تقديم طلبات إصدار وتجديد جواز السفر الإلكتروني، وطلبات إصدار وتجديد بطاقة الهوية، وباقات الخدمة المرتبطة بمراحل الحياة، التي تتضمن تسجيل المواليد، وخدمات الوصول ومغادرة دولة الإمارات.

ويمثل المركز نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الحكومية، إذ إنه حاصل على أربع شهادات آيزو في مجالات الجودة، والإدارة البيئية، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة أمن المعلومات.