أمل القبيسي: قيم زايد أسّست لتعايش وتسامح فريد حول العالم

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن التسامح كان وسيظل أحد أبرز المبادئ التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع الآباء المؤسسين في أرض الوطن، فصار ركناً أساسياً في توجهات قيادتها وسياساتها، ونحن نحتفي بعام زايد نستلهم قيم زايد ومبادئه في التسامح والتعايش قيادةً وحكومةً وشعباً عبر منظومة قيم زايد التي غرسها فينا.

وقالت معاليها بمناسبة اليوم العالمي للتسامح: «إن الإمارات تحرص على الاحتفاء بهذا اليوم بما يعكس الصورة الحضارية للدولة في تكريس نهج التسامح والوئام في سياسات الإمارات»، مشيرة إلى أن المجتمع الإماراتي عُرف بإرثه الأصيل في التسامح مع الغير الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، والآباء المؤسسون، وهو النهج الذي سارت عليه القيادة الرشيدة.