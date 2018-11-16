مريم المهيري: التسامح نهج متأصّل في المجتمع الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن التسامح يشكل أحد القيم المحورية التي بنيت عليها الدولة حتى أصبحت نهجاً متأصلاً وراسخاً في المجتمع الإماراتي.

حيث أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومضت على نهجه الأصيل القيادة الرشيدة لتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم لتصبح دولتنا نموذجاً عالمياً في نشر وتعزيز القيم الإنسانية، ومثالاً في التسامح والتعايش الذي يتجلى بوضوح من خلال وجود أكثر من 200 جالية من مختلف الجنسيات على أرضها تنعم بالحياة الكريمة وتعيش بود وانسجام.

وتأكيداً على هذا النهج فقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن استحداث منصب وزاري للتسامح تتويجاً لجهود دولة الإمارات في دعم هذه القيم الإنسانية الراقية.