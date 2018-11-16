«مركز الشرطة الذكي» يتنافس على جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية

المصدر: دبي - البيان

في إطار سعيها لتلبية احتياجات مدن المستقبل الذكية، تمكّنت القيادة العامة لشرطة دبي من تحقيق نقلة نوعية في مجال العمل الشرطي، من خلال بنائها مركز الشرطة الذكي الأول من نوعه في العالم، وترشّحها بهذا الإنجاز الرائد لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وتنافسها على أفضل مبادرة حكومية.

يقدم مركز الشرطة الذكي خدمات شرطية دون تدخل أي عنصر بشري، لتحوز شرطة دبي بهذا الإنجاز شهادة غينيس العالمية، مواصلين مسيرتهم الرائدة بافتتاح مراكز شرطة ذكية في المناطق السكنية والتجارية في إمارة دبي، مواكبة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعميم التجربة الذكية، وتوفير أرقى الخدمات الشرطية؛ من أجل تسهيل سرعة تواصل الجمهور مع الشرطة .