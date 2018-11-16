شرطة أبوظبي تنفذ حملة توعية على الكورنيش للعبور الآمن للمشاة

المصدر: أبوظبي-البيان

نفذ فريق مشترك من شرطة أبوظبي بمشاركة دورية الطفل، ودورية السعادة والمسعف الصغير ودوريات الدراجات الهوائية، ودورية الفرسان، حملة توعية ميدانية على كورنيش أبوظبي لتعزيز الثقافة المرورية لدى الجمهور بالعبور الآمن للطريق وحث السائقين على إعطاء أولوية العبور للمشاة.

وأوضح العميد أحمد الشحي نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن المبادرة تأتي ضمن الجهود الهادفة لتعزيز التواصل المجتمعي، وتفعيل دور الشركاء الاستراتيجيين بشرطة أبوظبي لنشر الثقافة المرورية، وذلك ضمن حملة «سلامة المشاة مسؤولية الجميع». ودعا الشحي إلى ضرورة التزام المشاة بالعبور من الأماكن المخصصة .