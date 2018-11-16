«سامحوا وتسامحوا» محاضرة في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي محاضرة بعنوان «سامحوا وتسامحوا»، بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، قدمها الشيخ الدكتور عبدالله الكمالي من دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف والعمل الإسلامي في دبي، بحضور عدد من العسكريين والمدنيين في الشرطة.

حيث تهدف المحاضرة إلى ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، وتعــزيز رسالة التسامح والتعايش، لا سيما بين الموظفين، ونشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد دون خلافات.

تقدير

ودعا الشيخ الدكتور الكمالي إلى إحسان الظن بالآخرين، وتقدير الفوارق الفردية بين الأشخاص نظراً لاختلاف بيئاتهم وفكرهم وعاداتهم، وهو ما يترتب عنه سلوكيات مختلفة بينهم، كما أكد ضرورة التحلي بالصبر والتسامح بين الزملاء في بيئة العمل، وتضافر الجهود للخروج بنتائج إيجابية، لا سيما أن بيئة العمل تعد أحد الأماكن التي تشهد تنافسية عالية بين الناس للوصول إلى الأفضل.