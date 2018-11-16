افتتاح 3 مناطق ألعاب على كورنيش أبوظبي وتأهيل 9

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد سعيد

أنهت بلدية مدينة أبوظبي، سلسلة من المشاريع التي نفذتها من خلال بلدية مركز المدينة، واستهدفت تطوير وتأهيل عدد من الحدائق على كورنيش أبوظبي، وإنشاء مناطق ألعاب مخصصة للأطفال، وذلك بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، ويحقق تطلعات المجتمع في إيجاد مرافق ترفيهية، تناسب جميع شرائح المجتمع، تعبيراً عن التزام البلدية بتوفير أسباب السعادة والرفاهية لجميع القاطنين وزوار العاصمة أبوظبي.

12 منطقة ألعاب

وافتتحت البلدية أمس، ثلاث مناطق ألعاب على كورنيش أبوظبي، بتكلفة بلغت حوالي ربع مليون درهم، كما تعمل البلدية على صيانة وتأهيل 9 مناطق ألعاب في حدائق الأحياء السكنية داخل جزيرة أبوظبي، كجزء من تكلفة مشروع تأهيل أصول التجميل الطبيعي داخل جزيرة أبوظبي، والبالغ قدرها 10 ملايين درهم، وذلك ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي، على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، والتواصل بين أفراد المجتمع.

وشملت الأعمال، تأهيل وتطوير منطقة الألعاب الواقعة في حديقة العائلة (أ)، حيث تم توريد وتركيب ألعاب أطفال تخدم مختلف الفئات العمرية، وبمواصفات عالمية، وتحقق جميع معايير السلامة والأمان للمستخدمين، ومنطقة ألعاب بالحديقة الرسمية، ومنطقة ألعاب بحديقة البحيرة.

ويتزامن إنجاز هذه المناطق، مع بداية فصل الشتاء، حيث يزداد عدد مستخدمي مناطق الألعاب، كما أن هناك خمس مناطق ألعاب سيتم تأهيلها والانتهاء منها في نهاية شهر نوفمبر.