تخريج دورة بشرطة عجمان لمكافحة تبييض الأموال

المصدر: عجمان - البيان

شهد العميد علي حميد المسيبي مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان، بحضور العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة؛ حفل تخريج دورة «مكافحة تبييض الأموال»، التي نظمها معهد تدريب الشرطة بالتعاون مع الشرطة القضائية الفرنسية بقاعة الإمارات بمعهد تدريب الشرطة، بهدف رفع مستوى الأداء في العمل الشرطي، وتعزيز الوعي الأمني لدى المشاركين في الدورة، وزيادة قدرتهم في مكافحة الجريمة.

حيث شارك فيها 17 منتسباً من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية بالدولة، وقدمها الرائد كزافيير فينتوزا الخير من الشرطة القضائية الفرنسية، وترجمها العريف المترجم عريف عبداللطيف بنحاسو، تناول خلالها عدة مواضيع منها التعريف بغسيل الأموال، وأساليب ومراحل وأهداف غسيل الأموال وطرق مكافحتها.

بالإضافة إلى المهارات والطرق التي يتم فيها تطهير الأموال وكيفية إجراء عمليات التحقيق في جرائم تبييض الأموال، والعقوبات المترتبة عليها. وفي ختام حفل التخريج، قام نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، بتكريم المحاضر الرائد كزافيير فينتوزا الخير، وقدم له هدية تذكارية تقديراً لجهوده وتعاونه مع شرطة عجمان، كما قام بتكريم المنتسبين للدورة وتسليمهم شهادات التقدير، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.