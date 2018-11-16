محمد بن حمد: سجل الإمارات حافل بالتسامح

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، احتفالية اليوم العالمي للتسامح، التي أقيمت مساء أمس، في ملعب نادي الفجيرة الرياضي، بمناسبة «يوم التسامح العالمي»، الذي يوافق السادس عشر من نوفمبر من كل عام، وتسعى من خلاله دولة الإمارات إلى نشر قيم التسامح والسلام على أرضها.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أن لدى دولة الإمارات سجلاً حافلاً وراسخاً من التعايش والألفة ونموذجاً فريداً في خلق جو من الألفة بين جميع القاطنين على أراضيها، موفرة لهم القوانين التي تصون حقوقهم ومعتقداتهم في مناخ يتسم بالتعايش والتضامن وينبذ العنف والتطرف والكراهية. وأشار سموه إلى دور الإمارات البارز في تعزيز قيم السلام والتسامح المتجذرة في الثقافة الإماراتية.