إعلان أسماء الفائزين بجوائز الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية الاثنين المقبل

المصدر: دبي - البيان

تعقد جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، يوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدورة العاشرة 2017 /‏2018، وذلك في فندق روضة البستان في دبي.

هذا وقد اعتمد راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الفائزين، حيث أعطى توجيهاته باتخاذ اللازم للإعلان عنهم وتكريمهم بالحفل ، 12 ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال عبد الله بن سوقات عضو مجلس أمناء الجائزة: «إن ملفات الفائزين حافلة بالإنجازات التي تؤهلهم عن جدارة للفوز بالجوائز في فئات الجوائز العالمية، وجوائز العالم العربي وجوائز دولة الإمارات العربية المتحدة».

كما أشار إلى أن الفائزين بجوائز حمدان العالمية الكبرى، وموضوعها أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، وجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة، سيكونون على رأس المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية، الذي سيعقد خلال الفترة من 13 وحتى 14 ديسمبر.

وقال: «إن فئة الجوائز العالمية تتضمن جائزة حمدان العالمية الكبرى، وجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة، وجائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية».