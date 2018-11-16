الداخلية تدعو لتعزيز دور الأسرة في جهود مكافحة المخدرات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظم مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية بالتعاون مع البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات «سراج» جلسة توعوية حول «دور الأسرة في الوقاية من المخدرات» بمجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة ضمن البرامج التوعوية المستمرة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية.

تناولت الجلسة سبل تعزيز دور الأسرة في جهود مكافحة المخدرات والوقاية منها من خلال إرشادات ونصائح تقدم فيها عدد من المحاضرين والمتخصصين إلى جانب مشاركة فعاليات مجتمعية في النقاشات.

وأشار الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل، أثناء حديثه بالجلسة إلى التأثيرات والاضرار السلبية لتفشي آفة المخدرات في المجتمع، مشيراً إلى جهود كبيرة تبذلها الأجهزة المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة تهريب وتعاطي المخدرات.

وقال إن حجم الصرف المالي من خلال تجارة المخدرات يصل لأرقام قياسية يديرها ويعمل بها ويسيرها تجار المخدرات من جميع أنحاء العالم، وتتكبد الدول خسائر كبيرة بشرية ومادية من خلال التأهيل والمكافحة والعلاج إلى جانب التأثيرات المأساوية على مستوى الأسر والنسيج المجتمعي.