المهرجان الوطني للتسامح يختتم فعالياته بحديقة «أم الإمارات» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

يختتم «المهرجان الوطني للتسامح» ـ الذي أقيم على مدى أسبوع كامل بحديقة «أم الإمارات» في أبوظبي بتنظيم من وزارة التسامح ودعم طيران الاتحاد ـ فعالياته اليوم بفعاليات وعروض مميزة بمشاركة الآلاف من الزوار والجمهور من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وشاركت أسماء هلال، لاعبة كرة قدم أسترالية من أصول مصرية، في المهرجان الوطني للتسامح بمجموعة من الأنشطة وورش العمل حول مهارات كرة القدم للأطفال والكبار من مجموعة البلدان والثقافات المختلفة المشاركة، وقد حظيت بمتابعة جيدة خلال المهرجان.

وأكدت السفارة الأسترالية أنها بالتعاون مع طيران «الاتحاد»، تفخر بدعم الزيارة التي قامت بها اللاعبة الأسترالية إلى دولة الإمارات للمشاركة في فعاليات مهرجان التسامح، ويوم التسامح العالمي تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

وأشارت إلى أن أستراليا نجحت في تطوير برامج لتعزيز التسامح بين أكثر من 300 إرث عرقي.