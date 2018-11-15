محمد بن زايد يشهد العرس الجماعي في مجلس المنهل

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل الاستقبال الذي أقيم في مجلس المنهل في أبوظبي بمناسبة الزفاف الجماعي لعشرين عريسا من أبناء المنطقة.

حضر الحفل .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي.

وهنأ سموه العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة متمنيا لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة ومستقرة.

وأكد سموه خلال الحفل أهمية استضافة المجالس للأعراس الجماعية ودورها في تعزيز قيم التعاون والتآلف بين أبناء المنطقة والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة.

ودعا سموه العرسان إلى أهمية توثيق الروابط الاجتماعية والمحافظة على تماسك الأسرة وتربية الأبناء على القيم والتقاليد الأصيلة وتعزيز الهوية الوطنية في نفوسهم لما له من دور رئيس في ترسيخ أركان المجتمع وتقوية نسيجه.

من جانبهم أعرب العرسان وذووهم عن فرحتهم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسعادتهم بمشاركة سموه أفراحهم ومختلف مناسباتهم والذي يجسد قوة وخصوصية الروابط والتلاحم بين قيادة الدولة الحكيمة وشعبها .. وتقدموا بجزيل الشكر والتقدير إلى سموه على هذه اللفتة الكريمة.

وتخلل حفل الاستقبال ــ الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب وأهل العرسان - عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.