توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحيانا وتتكاثر السحب ليلاً على السواحل والمناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

كما ستكون حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شرقية و شمالية شرقية / 18 - 30 كم/ساعة بوجه عام، تصل 40 كم/ساعة أحياناً.

أما الخليج العربي فمتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 28:08 والمد الثاني عند الساعة 02:17 والجزر الأول عند الساعة 11:42 والجزر الثاني عند الساعة 01:32 وفي بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج . فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:34 الثاني عند الساعة 05:08 ، والجزر الأول عند الساعة 10:57 والجزر الثاني عند 21:39 .

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 35 23 70 25

دبي 34 25 75 30

الشارقة 35 20 70 30

عجمان 34 24 75 25

أم القيوين 35 20 70 30

رأس الخيمة 33 21 75 35

الفجيرة 30 25 65 30

العين 35 23 60 25

ليوا 36 22 80 20

الرويس 34 23 85 20

السلع 33 24 80 25

دلما 32 27 75 45

طنب الكبرى 31 26 85 40

طنب الصغرى 31 26 85 40

أبو موسى 31 27 85 45