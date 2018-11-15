الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للارصاد ان يكون الطقس خلال الفترة من الخميس الى الاثنين غائما بوجه عام مع احتمال سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية، وفيما يلي بيان بحالة الطقس خلال تلك الفترة:

الخميس: صحو إلى غائم جزئيا على بعض المناطق خاصة شرقا ومغبر أحيانا نهارا. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر. البحر: متوسط يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا وتتكاثر السحب ليلا على السواحل والمناطق الغربية. الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شرقية وشمالية شرقية من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س على البحر. البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم على بعض المناطق ويحتمل سقوط أمطار خاصة غربا وعلى السواحل وتنشط الرياح بعد الظهر والمساء وتكون مثيرة للغبار والأتربة. الرياح: جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س على البحر. البحر: متوسط الموج يضطرب تدريجيا بعد الظهر ويصبح شديد الاضطراب ليلا في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق ويحتمل سقوط أمطار نهارا خاصة على السواحل وشرقا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة. الرياح: شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س على البحر. البحر: مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

الاثنين: صحو إلى غائم جزئيا على بعض المناطق. الرياح: شمالية غربية من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س على البحر. البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.