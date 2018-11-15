«الهوية والجنسية» تعزز التواصل مع موظفيها

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ملتقاها للموارد البشرية لعام 2018، بهدف تعزيز التواصل التفاعلي مع موظفيها، والتعرف إلى احتياجاتهم، ومتطلباتهم الوظيفية، والتحديات التي تواجههم، وتوفير البيئة المحفّزة لهم التي تساهم في تحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي لديهم.

وأكدت الهيئة في الكلمة الافتتاحية للملتقى التي ألقاها العميد سهيل جمعة الخييلي المدير العام للجنسية بالإنابة، حرصها على تطوير مواردها البشرية في مختلف المجالات ومن كافّة النواحي العلمية والعملية والتدريبية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الأداء والتميّز في الإنجاز، ويسهم في تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين.

وأشادت الهيئة خلال الملتقى الذي أقيم على مدى يومين في إمارتي (أبوظبي، ودبي)، بجهود موظّفيها وتميّزهم وحرصهم على التفاني في العمل، وإخلاصهم في أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، الأمر الذي مكّنها من المحافظة على منجزاتها وارتقائها وريادتها وتقدمها إلى أفضل المستويات، مؤكدة استمرارها في دعمهم ومساندتهم في جميع المجالات، باعتبارهم رأس المال الحقيقي الذي تتطلع إليه دائماً وتعتمد عليه في تحقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية.