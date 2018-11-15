«اللجنة الوطنية للتربية» تطلق برنامج الثقافة من خلال التعليم للشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في مركز الشباب العربي بأبوظبي، برنامج الثقافة من خلال التعليم، حيث استهلت البرنامج بتنظيم أولى جلساته والتي ركزت على الثقافة الفرنسية.

بحضور أمل الكوس الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم، وعبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، ومنال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، وسلطان حجي رئيس الرابطة الفرنسية، ومحمد بلدجودي مدير الرابطة الفرنسية، وعدد من الطلبة والشباب.

وراعى البرنامج وفقا لتوجيهات معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ضرورة الاهتمام بالثقافات الأخرى وربطها بمنظمة التعليم والبحث في سبل تمكين الطلبة منها والانطلاق لفضاءات أوسع من التعاون والتبادل الثقافي البناء.

وفي هذا السياق، قالت أمل الكوس في كلمتها خلال الجلسة إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمتع بصفات استثنائية جعلت منه محل تقدير واحترام العالم أجمع، حيث سعى بحكمته المعهودة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الإمارات والعالم أجمع وفق أسس تحفظ للثقافة الإماراتية خصوصيتها.