بلدية العين تطلق مبادرة بنك العطاء للعمل التطوعي

المصدر: العين - داوود محمد

أطلقت بلدية العين مبادرة بنك العطاء للعمل التطوعي «العطاء على نهج زايد» وجائزة بلدية مدينة العين للتطوع، التي تضم عدة فئات على مستوى القطاعات والفرق والأفراد التي تهدف إلى نشر ثقافة التطوع وتشجيع جميع العاملين في المؤسسات والدوائر للمشاركة في المجال التطوعي، وفتح باب المشاركة خارجياً في الدورة الثانية من الجائزة.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى التطوع، الذي نظمته صباح أمس تحت عنوان «العطاء على نهج زايد»، بحضور محمد مصبح الكتبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية رئيس فريق بلدية العين التطوعي، وعدد من مديري الدوائر والقطاعات والمتطوعين.

وعرض ملتقى العين التطوعي فيلماً يوضح مسيرة العمل التطوعي على نهج زايد، بالإضافة إلى سلسلة من قصص التطوع.