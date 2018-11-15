علي بن علوان يطلع على جهاز ينبه إلى الحوادث على الطريق

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اطلع اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، على جهاز (لوّاح) من ابتكار الرقيب علي حسن العوبد من مرتب قسم المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية، بحيث ينبّه الجهاز السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر عند وقوع حادث مروري ضمن مسار سيرهم أو على مقربة منهم.

حضر عرض الابتكار العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمديرين العامين ومديري الإدارات وعدد من الضباط.

واستعرض الرقيب علي حسن العوبد، جديد ابتكاراته في مجال تطوير العمل الأمني والشرطي، وهو عبارة عن ابتكار جهاز (لوّاح) يتم تثبيته في الأعمدة على الطرقات العامة، ويتم التحكم به لتشغيله أو إيقافه باستخدام أزرار الهاتف المتحرك.

حيث تكمن فكرة عمل (اللوّاح) بتثبيته على الطرقات العامة، واستخدام وميضه لتنبيه السائقين بأخذ الحيطة والحذر عند حدوث حادث مروري ضمن مسار سيرهم أو على مقربة منهم، ويمكن أيضاً استخدام وميض هذا (اللوّاح) في حالات الضباب لتنبيه السائقين بضرورة تقليل السرعات.

كما يمكن استخدام وميض (اللوّاح) في محال المجوهرات والبنوك والصرافات، لتنبيه الجمهور بحدوث حالة سرقة أو نهب في نطاق عمله، فضلاً عن إمكانية تشغيل وميض اللوّاح أثناء سير المواكب الرسمية والدبلوماسية لتنبيه السائقين بضرورة إفساح المجال أمام الموكب مع الالتزام بالسير ضمن مسار واحد منظم.

وأكد الرقيب علي حسن العوبد، أن هذا الابتكار لا تترتب عليه تكلفة اتصال أو رسوم خدمات في المقابل، ويمكن تشغيل جميع اللوّاحات في الإمارة والتحكم بها بواسطة هاتف واحد فقط، وهذا يعد الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا من خلال استخدامها في أداء مجموعة من المهام المتقدمة وفي عدد من الاتجاهات التي تخدم المجتمع وتعزز الأمن بالاستناد إلى الإبداع والابتكار.