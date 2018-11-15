«وام» توسّع خدماتها الإخبارية بـ 5 لغات جديدة لسكان 42 دولة

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

أعلنت وكالة أنباء الإمارات «وام» توسيع نطاق خدماتها الإخبارية ليشمل 13 لغة تغطي سكان نحو 142 دولة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث خلاله محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، وإبراهيم شكر الله رئيس قسم الأخبار الأجنبية في الوكالة.

وأكد الريسي- في كلمته خلال المؤتمر- إضافة 5 لغات جديدة هي: الألمانية والإيطالية والتركية والفارسية والهندية، التي تغطي سكان نحو 42 دولة تضاف إلى 6 لغات تغطي نحو 100 دولة كانت قد أطلقتها «وام» في سبتمبر 2017، وهي الفرنسية والصينية والروسية والبرتغالية والإسبانية والأوردو، إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح انه بإضافة اللغات الجديدة تكون وكالة أنباء الإمارات رقم 2 عالمياً من حيث عدد اللغات التي تبث بها الأخبار بعد وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، وإن شاء الله نكون رقم واحد قريباً.

وقال الريسي: نعتبر الصين شريكاً استراتيجياً للإمارات وعدد سكان الصين كبير، ويحتاج أن نصل له بالمعلومات الدقيقة عن الإمارات، وهناك علاقات قوية بين البلدين وأنشطة وفعاليات مشتركة تستحق أن نبثها باللغة الصينية.

وبدوره، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام:«دولة الإمارات تحظى بمكانة متميزة على الصعيد الدولي، وهي ماضية في مسيرتها المباركة لتحقيق الإنجازات الرائدة في كافة المجالات والقطاعات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل توفير كل عوامل النجاح والتميز لمختلف قطاعات الدولة».

وأضاف: إن المجلس الوطني الإعلام يقوم بدور رئيس في تسليط الضوء على هذه الإنجازات التي تزخر بها قطاعات الدولة، وسيسهم توسيع الخدمات الإخبارية للوكالة لتشمل 5 لغات جديدة، في الارتقاء بأداء هذا الدور عن طريق خلق قنوات تواصل مهمة تخاطب مختلف سكان العالم بلغاتهم، وهو ما ينسجم مع حرص الدولة على دعم وترسيخ علاقات الصداقة مع المجتمع الدولي.

وأكد معاليه أن هذا التوسع الجديد يشكل رافداً مهماً لإيصال رسالة وقيم الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً متفرداً للتسامح والتعايش بين الشعوب مع احتضانها أكثر من 200 جنسية على أرضها.

إكسبو 2020

أكد محمد الريسي في تصريحات لـ«البيان» إن الإمارات تنتظر خلال الفترة المقبلة إكسبو 2020، باعتباره حدثا كبيرا ينظره العالم بأكمله، وسوف تنطلق فعاليات إكسبو من دبي وسيكون لوكالة أنباء الإمارات دور كبير في تغطية الحدث وبثه للعالم بلغات أجنبية مختلفة.