104.6 ملايين درهم مِنَح زواج لـ1495 طلباً خلال 2018

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

كشف ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، لـ«البيان»، أن عدد طلبات الزواج الموثقة في إدارة منح الزواج بالوزارة التي تم صرفها خلال عام 2018 حتى نوفمبر الجاري بلغ 1495 طلباً بقيمة 104 ملايين و650 ألف درهم، فيما تم تنفيذ 22 دورة للشباب المقبلين على الزواج في برنامج «إعداد» الذي يعتبر إلزامياً للأزواج وزوجاتهم كشرط من شروط استحقاق الحصول على المنحة.

6 محاور

وقال ناصر إسماعيل إن عدد المستفيدين من الدورات المقدمة في «إعداد» بلغ نحو 3284 شخصاً، كما أن آخر هذه الدورات كانت محاضرة استضافها مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية، وشهدت حضور 448 شاباً وفتاة من المقبلين على الزواج أو المتزوجين الجدد، مبيناً أن منهم 419 مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة لحضور الدورة، إضافة إلى 29 شخصاً حضروا دون تسجيل مسبق، وتستغرق المحاضرة الواحدة 3 ساعات، يتم خلالها إعداد وتأهيل أبناء الوطن في جميع الجوانب الحياتية من أجل بناء أسرة إماراتية متماسكة، وتسهم في استقرار المجتمع وتلاحمه.

وبيّن أن برنامج «إعداد» يستمر في جميع مدن الدولة، ويتطرق إلى 6 محاور تعزز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، ويجد قبولاً وصدى إيجابياً مميزاً لدى الجميع، وتشمل المحاور التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية، واستعراض الأفكار والخطوات التي تستهدف تعزيز التماسك الأسري، وشرح كيفية حل الخلافات بين طرفي الزواج، وتعزيز الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء، فضلاً عن التوعية بأهمية التواصل الأسري، وتعزيز مفهوم المواطنة، والتخطيط المالي للأسرة، لافتاً إلى أن الذين يحاضرون هم من المواطنين المتخصصين في الإرشاد والتوجيه الأسري، والحاصلين على شهادات عليا في هذا التخصص.

تجارب حية

وأشار إسماعيل إلى أن موضوعات البرنامج المختلفة تطرح تجارب حية من الواقع المعاصر، وتتحدث بشكل مباشر عن المعضلات التي يعانيها الأزواج لرفع مستوى المخزون الثقافي لديهم، إذ يتم عرض وسائل التغيير الإيجابي والإصلاحي للآباء والأزواج، مع إمكانية تطبيقها والانتفاع بها، ومحاولة حل المشكلات التي يعانيها الأزواج، فضلاً عن التقليل من حالات الفشل الناتجة عن قلة المعرفة بأسس الحياة الزوجية، وتطوير سلوك المقبلين على الزواج من خلال تغيير المفاهيم والتدريب على تجاوز أنماط الحياة السلبية، وزيادة الوعي بمفهومه، وكيفية التخطيط له، والتواصل الأسري.

وتابع أن الراغبين في التقدم بطلب الحصول على منحة الزواج يمكنهم تقديم طلبهم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال التطبيق الذكي، إذ يمكن للمستفيدين قراءة بطاقة الخدمة والاطلاع على الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة، ثم ملء الحقول الرئيسة الإلزامية وإرفاق المستندات المطلوبة، وإرسالها للبدء في الإجراءات.

لافتاً إلى أن برنامج «إعداد» يأتي انطلاقاً من حرص وزارة تنمية المجتمع على الاهتمام بالأسرة التي تُعدّ نواة المجتمع وقلبه النابض، حيث إن الأسرة المستقرة هي التي يتمتع أعضاؤها بعلاقات الود والاحترام والألفة، وهي التي تقل أو تنعدم بين أفرادها الخلافات والتوترات والمشكلات الأسرية.