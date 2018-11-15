%72 نسبة الإنجاز في مشروع مكتبة محمد بن راشد

المصدر: دبي- البيان

اطلع داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، على سير العمل في مشروع مكتبة محمد بن راشد في منطقة الجداف، وذلك خلال الزيارة التي رافقه فيها عدد من المسؤولين والمهندسين والقائمين على المشروع والشركات المنفذة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 72%.

ووقف الهاجري على أعمال التشطيبات، وأعمال البستنة، والمسرح، والأعمال الخارجية من طرق وأرصفة، إلى جانب جدار الرصيف البحري للمكتبة، ومناقشة بعض الأمور الفنية.

وتجدر الإشارة إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 66000 متر مربع، وتقع على خور دبي في منطقة الجداف، ويشمل المشروع كلاً من المبنى الرئيس الذي يتكون من سرداب وأرضي وسبعة طوابق تحتوي على مستودع مركزي للكتب، كما تحتوي على مختبر المحافظة على الكتب، وتجميع ومعالجة المواد، ومختبر التحويل الرقمي، وتشتمل على مكتبات متخصصة منها مركز المعلومات، والمكتبة العربية، والمكتبة العامة، ومكتبة الطفولة.

وتضم ركناً لقراءة القصص وكتب الأطفال وأنشطة أخرى تساهم في توسيع إدراك الأطفال وتحببهم بالقراءة، ومكتبة العائلة والتي تركز على الكتب التي تعني بالتربية السليمة لأفراد العائلة وتعزيز الروابط الأسرية، والمكتبة الدولية ومكتبة المركز الإعلامي والدوريات والمنشورات السمعية والبصرية وخدمات الإنترنت ومكتبة الشباب وغرف الدراسة وغرف الاجتماعات والمكتبة الخاصة والتي تحتوي على مقتنيات آل مكتوم والكتب والمقالات النادرة.