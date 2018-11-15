تكريم لجنة التحكيم ورعاة مسابقة فاطمة بنت مبارك للقرآن للإناث

المصدر: دبي - البيان

نظمت لجنة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم حفل تكريم أعضاء لجنة التحكيم الدولية ولجنة الاختبارات المبدئية للدورة الثالثة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث، إلى جانب تكريم الجهات الداعمة للمسابقة والإعلاميين وموظفي الجائزة والوحدة المالية والإدارية وتقنية المعلومات.

وقام بالتكريم المستشار إبراهيم محمد بو ملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم يرافقه الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، وممثلي رعاة المسابقة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة، والمتابعين لفعاليات المسابقة القرآنية.

وكرم بو ملحة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم كل من: فضيلة الشيخ أ. د. سالم الزهراني من السعودية رئيس لجنة التحكيم، فضيلة الشيخ علي حسن آل علي من الإمارات نائب رئيس اللجنة، فضيلة الشيخ الدكتور محمد فهد خاروف من سوريا عضو اللجنة، فضيلة الشيخ عبدالفتاح الطاروطي من مصر عضو اللجنة، فضيلة الشيخ صادق محمد عبدالله من اليمن عضو اللجنة، وفضيلة الشيخ الغوني طاهر إدريس النايم من نيجيريا عضو اللجنة.

كما كرم أعضاء لجنة الاختبارات المبدئية للمتسابقات وهن كل من: الدكتورة فاطمة حسين آل علي، وخولة حسن الحمادي، وأسماء حسن المرزوقي. وكرم المستشار بو ملحة أيضاً ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والجهات لرعايتها الدائمة لفعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث.