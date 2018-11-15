إنجاز مركز الرعاية الصحية الأولية في كلباء نهاية العام

المصدر: دبي - أحمد يحيى

أوضحت المهندسة حليمة الشحي، مديرة المنطقة الشرقية في وزارة تطوير البنية التحتية لـ«البيان»، أن مشروع إنشاء وإنجاز مركز الرعاية الصحية الأولية بكلباء في الشارقة سيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، فيما تبلغ تكلفته الإجمالية 14.6 مليون درهم، لافتة إلى أن المشروع تنفذه الوزارة ضمن برنامجها الاستثماري الخاص بمشاريع المباني الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وبدئ العمل فيه الربع الثالث من عام 2017.

وقالت إن المشروع يتكون من المبنى الرئيس الذي يتكون من طابق واحد يشمل أقسام الحوادث، والأمومة والطفولة، والأشعة، فضلاً عن عيادتي عيون، و4 عيادات أسنان، وصيدلية عامة ومختبر عام، ومختبر أسنان، وغرفة تعقيم، ومصلى للنساء، كما يحتوي المبنى على قاعة تثقيف طبي وقاعة محاضرات، إضافة إلى الأعمال الخارجية، وتشمل مواقف للموظفين والمراجعين.

وذكرت الشحي أن المبنى يدعم معايير الأبنية الخضراء واستدامة المباني، من خلال استخدام إنارة LED، في كل أنواع وحدات الإنارة الداخلية والخارجية بمختلف مرافق المشروع، إضافة إلى نظام التحكم في الإضاءة بشكل ذاتي، وسخانات شمسية، فضلاً عن نظام مراقبة الطاقة بالمبنى لترشيد الاستهلاك.

ولفتت إلى أن وزارة تطوير البنية، ضمن برنامجها الاستثماري الخاص بمشاريع المباني الحكومية الخاصة بوزارة الصحة، تنفذ مشاريع متنوعة أخرى، مثل إنشاء وإنجاز مركز الرعاية الصحية الأولية في رأس الخيمة الذي سيتم الانتهاء منه في الربع الأول 2019، والانتهاء من إنجاز مركز طب الأسنان في خورفكان بنهاية العام الجاري.