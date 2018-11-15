تنفيذ مشروع التجميل الطبيعي لشارع الشيخ راشد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بدأت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة أعمالاً تطويرية لعناصر التجميل الطبيعي في الجزيرة الوسطية على امتداد شارع الشيخ راشد بن سعيد في أبوظبي، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على مواكبة التطور في المدينة والارتقاء بالمظهر الجمالي للشارع.

وأكدت البلدية أن هذا المشروع يعكس حرص البلدية على الارتقاء المستمر بالمظهر العام للمدينة، وتعزيز السمة الجمالية لشوارع المدينة، وإيجاد مشهدية مريحة للنظر باعثة على السكينة والسعادة، كما تواصل البلدية مشاريع تأهيل وتطوير الغطاء النباتي، وأحواض الزهور ضمن خطة تشمل جميع مكونات البنية التحتية والمرافق العامة والشوارع والدوارات في جزيرة أبوظبي، حيث تهدف هذه الأعمال إلى تحسين المظهر العام، وترشيد تكلفة أعمال الصيانة، والحد من تسرب المياه على الشارع.