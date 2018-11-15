زايد بن طحنون: مبادرات القيادة تعزز التعايش المشترك

المصدر: العين - وام

أكد الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين أن القيادة الرشيدة للدولة تولي قيم التسامح والتعايش والوسطية اهتماماً كبيراً من خلال سن القوانين التي تحافظ على هذه القيم والمبادئ وإطلاق المبادرات التي تعزز التعايش المشترك بين أفراد المجتمع وتغرس في نفوس الأجيال الناشئة احترام ثقافة الآخرين وحرية معتقداتهم ومكافحة التمييز ونبذ الكراهية والعنف.

جاء ذلك خلال حضوره المبادرة التي نظمها ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين باستقبال عدد من منتسبي دار زايد للثقافة الإسلامية تضامناً مع المهرجان الوطني للتسامح تحت شعار «على نهج زايد» والذي تنظمه وزارة التسامح.