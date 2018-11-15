سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة

المصدر: كيب تاون - وام

التقى محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا ناردوس بيكيلي توماس، المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة «UN» في جنوب أفريقيا.

وتم خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت ناردوس بيكيلي توماس بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا في مجال التنمية الاجتماعية خلال زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى جنوب أفريقيا التي تهدف إلى التعاون بين البلدين في تبادل المعلومات عن السياسات والاستراتيجيات وبرامج تمكين المرأة وتربية الأسرة.

كما تم التطرق إلى مواضيع مختلقة منها التعليم والرياضة وقضايا الشباب.