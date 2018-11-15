شرطة دبي تفوز بأفضل إعلان توعوي عربياً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

عقدت إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي مؤتمراً صحافياً أمس بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.

للإعلان عن تفاصيل فوز المادة الإعلانية «احم نفسك» الذي أعده مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي بجائزة الإبداع الذهبية لأفضل إعلان توعوي على مستوى الوطن العربي في مونديال القاهرة للإعلام في نسخته السابعة 2018.

حضر المؤتمر الصحافي العقيد خالد بن مويزه مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة، والعقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والمقدم عبد الرحمن شرف المعمري نائب مدير مركز حماية الدولي.

انخفاض

من جانبه أكد اللواء المنصوري أن تفعيل المادة «43» من قانون المخدرات الإماراتي، والذي ينص بأنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه»، ساهم في خفض عدد المتعاطين الجدد المقبوض عليهم بسبب مبادرتهم في تلقي العلاج في المراكز المتخصصة، التي لا تحتاج لرسالة أو مخاطبة من الشرطة لاستقبال الحالة وإسقاط العقوبة في حال تسليمه لنفسه.

فخر

وأوضح المنصوري أن فوز المادة الإعلانية لمضمون المادة 43 من قانون المخدرات هو إنجاز تفخر به شرطة دبي، خصوصاً وأن المنافسة كانت بين أكثر من 700 عمل تلفزيوني وإذاعي وأكاديمي تقدم بها المشاركون من أكثر من 18 دولة عربية.

كما أن ذلك دليل على أهمية تفعيل القانون ومساهمته في ضبط مسار حياة المتعاطين وتشجيعهم بالابتعاد عن تعاطي المخدرات والعلاج دون تحميلهم شقاً قانونياً أو عقوبات عند طلبهم المساعدة من شرطة دبي ومراكز التأهيل التي تراعي خصوصيتهم.

من جانبه قال عبد الله الخياط إن شرطة دبي حصدت الجائزة بعد تقييم أكثر من 45 لجنة فنية أثناء فترة انعقاد المونديال، مشيرا إلى أن دولة الإمارات فازت بأكبر عدد من الجوائز الذهبية في مختلف الفئات.