عبدالرحمن العويس: تجربة الإمارات في التسامح فريدة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت بتحقيق تجربة فريدة في التسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات والأديان التي تشكل النسيج المجتمعي المتماسك في الدولة».

وبين معاليه: «إن التسامح قيمة متأصلة في عمق المجتمع الإماراتي، وصفة إنسانية إسلامية نبيلة وقيمة أخلاقية عالية رعاها ورسخها الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وحافظ على إرثه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات».

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مركز التدريب والتطوير بالشارقة، ضمن أنشطة المهرجان الوطني للتسامح، تحت شعار «على نهج زايد».

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد العلماء وكيل الوزارة: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبوأ مراكز ريادية في ميدان التسامح والانفتاح واحترام الثقافات والأديان، الذي يستند بدوره إلى قيمة أساسية في المجتمع الإماراتي من خلال تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وترسيخاً لإرث زايد».