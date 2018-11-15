سعود القاسمي: رفاهية المواطن نهج إماراتي راسخ

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة «أن دولة الإمارات تسير على نهج وحكمة الآباء وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بتبني الخطط التنموية التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار والحياة الكريمة لشعب الإمارات وتوفير متطلباته واحتياجاته».

جاء ذلك لدى استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية والوفد المرافق له.

وشدد سموه خلال اللقاء على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية للارتقاء بالخدمات في مختلف القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بالدولة والوصول بها إلى أعلى المستويات.

ريادة

واطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على أبرز إنجازات وزارة تطوير البنية التحتية، حيث انضمت الوزارة متمثلة في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، ما يعد إنجازاً مسبوقاً للدولة كأول دولة عربية تنضم للمجلس في هذه المنظمة.