شرطة أبوظبي تعرّف بأهداف «كلنا شرطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي محاضرات وورش عمل في مؤسسات مجتمعية وتربوية وخدمية بالعين، للتعريف بأهداف مبادرة كلنا شرطة.

وشارك في تقديم المحاضرات المقدم فواز عباد ضيف الله والرائد سالم سعيد الظاهري، والنقيب سليمان خميس.

واستهدفت موظفين وموظفات، في دائرة التخطيط العمراني والبلديات - منطقة العين ودار زايد للرعاية الأسرية وطالبات كليات التقنية العليا وسائقي الحافلات بمؤسسة مواصلات الإمارات.

وأوضح النقيب أحمد مصبح العزيزي رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بالإنابة بإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع أن الفعاليات استفاد منها نحو 500 شخص في إطار حرص شرطة أبوظبي على استقطاب أكبر عدد من أفراد المجتمع للانضمام للمبادرة وتفعيل دورهم في تحقيق سعادة مجتمع أبوظبي.

وتهدف «كلنا شرطة» إلى الارتقاء بمستويات العمل الشرطي الحديث وتشجيع أفراد المجتمع على التعاون مع عناصر الشرطة في الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار ضمن نطاق تعزيز قيم الإيجابية والسعادة على نحو يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تحسين وتطوير العمل الشرطي وفق أفضل الممارسات العالمية.