حاكم عجمان يقدم مساعدات لإغاثة المتضررين من فيضانات الأردن

المصدر: عمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان «أن دولة الإمارات أصبحت الأولى في تقديم الخدمات الإنسانية لشعوب العالم كافة، وأثبتت أنها دائماً سباقة في أعمال الخير ومساندة كل عمل إنساني في أي مكان، وذلك من خلال نهجها الفريد من نوعه في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني وفتح الأبواب على مصرعيها أمام الجميع لمد يد العون ومساعدة الشعوب والدول المحتاجة».

وقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مساعدات مالية وإنسانية عاجلة لتوفير طرود غذائية وتجهيزات شتوية للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الفيضانات القوية التي اجتاحت المناطق الجنوبية في الأردن خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مكتب هيئة الأعمال الخيرية في الأردن والجهات الرسمية المحلية المعنية والجمعيات الخيرية الأردنية.

مكرمة

وتأتي هذه المكرمة خلال زيارة صاحب السمو حاكم عجمان للمملكة الأردنية الهاشمية خلال اليومين الماضين، حيث اطلع سموه خلالها من القائمين على مكتب هيئة الأعمال الخيرية في الأردن على ما تعرضت له بعض المدن والمحافظات منها محافظة مأدبا ومدينة البتراء الأثرية وصحراء وادي رم ووادي موسى والجفر في الجنوب ومناطق أخرى جراء الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات القوية التي شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأطلق سموه أثناء زيارته «حملة الشتاء في الأردن» لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة وأمر بتنفيذها وتطبيقها ومتابعة خطواتها، حيث قدم سموه تبرعا سخيا لتنفيذ عدد من مشاريع الشتاء في المناطق الأكثر فقراً وحاجة وتتركز على توفير البطانيات وكسوة الشتاء والمدافئ وتوفير وقود التدفئة.

وأشاد سموه خلال إطلاق الحملة بما تقوم به هيئة الأعمال الخيرية في مركزها الرئيسي في عجمان وعبر مكتبها في العاصمة الأردنية عمان من دعم ومساندة وأنشطة وبرامج في الأردن وغيرها من الدول، معرباً عن فخره واعتزازه بدور الهيئة وأعمالها وطرحها للمبادرات الإنسانية ومشاركتها ودورها المتميز الذي تضطلع به في خدمة مسيرة الخير التي تتبناها الدولة وتقديم العون لكل محتاج ومعوز.

إشادة

وأشاد سموه بمتابعة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية، في عجمان والقائمين عليها.

ورافق سموه في الزيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية، ومطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وحمد عبدالله بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين.

والتقى صاحب السمو حاكم عجمان خلال زيارته ومرافقوه بمجموعة من الأيتام المكفولين لدى الهيئة في الأردن وعدد من أمهات الأيتام المستفيدات من مشاريع القروض الصغيرة وعدد من طلبة العلم الذين يدرسون على كفالة سموه.