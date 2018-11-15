حمد بن عيسى يؤكد عمق علاقات الأخوة بين الإمارات والبحرين

المصدر: المنامة - البيان

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، عمق علاقات الأخوة التي تربط بين الإمارات والبحرين. جاء ذلك خلال استقباله، أمس، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي.

حضر اللقاء الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.. كما حضره عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي حول «دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية: تجارب عملية.. وتطلعات مستقبلية» الذي تستضيفه البحرين.

ونقلت القبيسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى الملك حمد بن عيسى وشعب وحكومة البحرين، وتمنياتهم بدوام التقدم والازدهار والنماء لمملكة البحرين الشقيقة.

وحمل الملك حمد بن عيسى معالي الدكتورة أمل القبيسي تحياته إلى الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.. معربا عن تمنياته بمزيد من الازدهار لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.