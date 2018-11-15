600 شريك في «أبشر» يقدمون 850 عرضاً للمواطنين بالقطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد شركائها في «برنامج أبشر للحوافز والمكافآت»، ليصل إلى 600 شريك يقدمون 850 عرضاً مميزاً وخصومات حصرية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وتأتي الزيادة في أعداد شركاء البرنامج بعد أن أبرمت الوزارة 6 مذكرات تفاهم أضيفت بموجبها عروض جديدة يقدمها طيران الإمارات ومجمع ومستشفى الزهراء الطبي ووكالات الريس للسفريات والبواخر وجوهرة للمجوهرات وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون ومجموعة فنادق فلورا.

جاء ذلك خلال حفل أقيم مؤخراً في فندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي، بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وسيف أحمد السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية وفريدة آل علي الوكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، التي مثلت الوزارة بالتوقيع على المذكرات وكبار المسؤولين في الجهات الست الذين وقعوا على المذكرات.

ورحب معالي ناصر بن ثاني الهاملي بالشركاء الستة الجدد في «برنامج أبشر»، الذي شهد خلال العام الجاري انضمام العديد من الشركاء، وذلك تزامناً مع «عام زايد»، وهو الأمر الذي يؤكد الوعي بأهمية البرنامج ودوره الكبير في دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص وتحفيز الباحثين عن العمل للالتحاق بالوظائف المتوافرة في هذا القطاع.

وأشاد معاليه بتعاون كل شركاء البرنامج، الذين يؤكدون من خلال هذه الشراكة التزامهم بتحمل مسؤولياتهم المجتمعية في تعزيز مسيرة التوطين في القطاع الخاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لمستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية، وبما يلبي تطلعات الباحثين عن العمل.

وأكد حرص الوزارة على التطوير المستمر لـ«برنامج أبشر» وتوسيع قاعدة شركائه بالشكل، الذي يتيح للمواطنين العاملين في القطاع الخاص الحصول على امتيازات منوعة من الخصومات والعروض المميزة، التي يقدمها الشركاء على خدماتهم ومنتجاتهم بالشكل الذي يتناسب واحتياجاتهم وتطلعاتهم. ودعا معالي الهاملي المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص إلى استثمار الامتيازات الحصرية التي يقدمها لهم البرنامج بما يعود بالفائدة عليهم ويسهم في استقرارهم الوظيفي.

طلب

وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين «بطاقة أبشر» للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمواطنات بعد أن يتقدموا بطلب الحصول على البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae حيث يمكنهم الاستفادة من المميزات من خلال إبراز البطاقة لدى شركاء البرنامج أو من خلال تفعيل عضويتهم عبر التطبيق الذكي absher offers المتوافر في متجري «جوجل»و«أبل ستور».

شركاء



توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي قائمة محدثة بشركاء البرنامج وجميع العروض الحصرية التي يقدمونها للمواطنين والمواطنات الحاصلين على عضوية «برنامج أبشر».