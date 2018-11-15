«الأمين» تحاضر في قوة الجواز الإماراتي والمواطنة الإيجابية

المصدر: دبي - البيان

نظمت خدمة الأمين محاضرة توعوية بعنوان سفراء الإمارات للطلبة والكادر التدريسي في مدرسة الواحة بدبي، وقد تمحورت المحاضرة حول قوة الجواز الإماراتي وكيفية تقدمه خلال السنين القليلة الماضية، والمواطنة الإيجابية، موضحةً بأن توجيهات قيادة الدولة والجهود من وزارة الخارجية كان هدفها الرئيسي هو الارتقاء بالمواطن الإماراتي في كافة المجالات وضمنها بأن يتقدم جواز السفر الإماراتي ليكون ضمن تصنيف أقوى جوازات السفر في العالم.

وأكد المحاضر جمال أحمد أن قيادة الدولة ترى في المواطن الإماراتي بأنه سفير عن بلده وأن تصرفاته تعكس ما تربّى عليه وما تعلمه في موطنه، واستشهد بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لذلك كان لزاماً على المواطن الإماراتي تمثيل بلده بأكمل صورة لأن دول العالم ستحكم على البلد بتصرفات ابن البلد وهذه هي المواطنة الصالحة بأن تعكس الصورة الإيجابية عن بلدك في كل وقت وفي كل مكان.

وقد تناولت المحاضرة العديد من المحاور التي تخللتها النقاشات والمداخلات المتبادلة بين الطلبة والمحاضر عن كيفية نقل الصورة الحضارية لابن الإمارات وكيفية أن يكون سفيراً لدولته بالشكل المشرف.

كما أكدت المحاضرة على مفهوم المواطنة الإيجابية من ناحية سلامة الفكر والانتماء والولاء وما على المواطن من دور ريادي فعال لرد الجميل لوطنه كلٌ حسب استطاعته.

أخيراً قدم المهندس عبدالله الشحي من مركز محمد بن راشد للفضاء التجربة المبهرة لإطلاق القمر الصناعي خليفة سات، هذا الحدث التاريخي والتحول النوعي في الصناعة الإماراتية من خلال الدخول في عالم صناعة الأقمار الصناعية.