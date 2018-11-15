جامعة الإمارات تنظم مؤتمر الجوانب القانونية لاستخدامات الفضاء 20 الجاري

المصدر: العين – داوود محمد

تنظم كلية القانون في جامعة الإمارات، المؤتمر الدولي الخاص بالجوانب القانونية لاستخدامات الفضاء الخارجي، وتحديات فرص العمل، تحت رعاية سعيد أحمد غباش- الرئيس الأعلى للجامعة يومي 20-21 من نوفمبر الجاري، ويناقش 17 ورقة عمل و6 محاور خاصة بالجوانب القانونية وتشريع الفضاء.

وأكدت اللجنة التنظيمية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بحضور الدكتور أحمد الضليع الزعابي، مساعد عميد كلية القانون للبحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور حبيبة الشامسي، مساعد العميد لشؤون الطلبة، أهمية انعقاد هذا المؤتمر لتسليط الضوء على الجوانب القانونية للاستخدامات السلمية للفضاء والتنظيم القانوني للاستغلال التجاري لأنشطة الفضاء الخارجي.

وأشار الدكتور أحمد الزعابي- رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر- إلى أن قوانين الفضاء تعتبر من القوانين ذات الطبيعة الخاصة نظراً لأنها متعددة الجوانب، فمنها السياسية والعسكرية والمدنية والبيئية والتجارية. كما أنها تتصل بتخصصات أخرى من تخصصات القانون، ولا تكاد تنفك عنها مثل: القانون الدولي العام، قوانين أعالي البحار، القانون البحري والقانون الجوي، وقوانين الاتصالات وانطلاقاً من هذه الاعتبارات.