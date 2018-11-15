سلطان القاسمي يتفقد عدداً من المشروعات الحيوية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، عدداً من المشروعات الحيوية خلال زيارته لمدن ومناطق الإمارة المختلفة التي تقع على طريق خورفكان الشارقة الجديد، ومدينة خورفكان وسير العمل فيها.

وتجول سموه في عدد من المناطق مطلعاً على المشروعات الجديدة والتطويرية قيد الإنجاز، واستمع سموه إلى شرح مفصلٍ من القائمين حول المشروعات المستقبلية والمرافق الخدمية، مؤكداً سموه على أهمية سرعة الإنجاز والاهتمام بالبيئة والوجه الحضاري والجمالي والسياحي للمناطق المختلفة.

تطوير

وتفقد سموه في بداية الجولة، طريق الشارقة خورفكان الجديد والذي يبلغ طوله 89 كيلومتراً، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء. واطلع سموه على سير العمل في المرحلة الأولى من الطريق بدءاً من شارع الإمارات، حيث وجه سموه بتطوير المداخل منه إلى طريق خورفكان الجديد لتسهيل عمليات العبور والدخول والخروج منه لمستخدمي الطريق.

وتفقد سموه تقاطع طريق الشارقة خورفكان الجديد مع طريق نزوى، ومن ثمّ انتقل سموه لتفقد تقاطع منطقة البطائح مع طريق خورفكان.

نفق جديد

وعرج سموه بعدها إلى منطقة طوي السامان، واطلع سموه على الأعمال الإنشائية في الجسر الجديد الجاري تنفيذه هناك، والذي يخدم أهالي شعبية طوي السامان.

وبعدها توجه سموه إلى جسر وشاح، وتفقد سير عمليات الإنشاء الجارية فيه، ووجه سموه بإنشاء نفق جديد من شارع خورفكان الشارقة الجديد متفرعاً إلى منطقة سفاري وجامعة الشارقة فرع الذيد. كما تفقد سموه بعدها، الجسر المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالذيد.

وخلال تفقد سموه لمنطقة الذيد، وجه سموه المسؤولين هناك بعمل حصر لكافة احتياجات ومتطلبات الطرق الداخلية في الشعبيات في الذيد.

وواصل سموه جولته متفقداً الطريق من منطقة وشاح حتى منطقة دفتا والذي يبلغ طوله 23 كيلومتراً، وتوقف سموه عند نفق الغزير، حيث وجه سموه بإنشاء استراحة جديدة عند مدخل نفق الغزير تضم كافة المرافق الحيوية التي تخدم احتياجات العابرين للطريق وأهل المنطقة، إلى جانب إنشاء منطقة ترفيهية متكاملة لخدمة أهالي وقاطني منطقة وادي شيص.

وتابع سموه خلال الجولة، العمل الجاري تنفيذه في بقية الأنفاق على طريق الشارقة خورفكان الجديد.

وتوقف سموه عند استراحة سد الرفيصة، حيث اطلع سموه على الحصون الجديدة التي تم ترميمها هناك، والقرية المغمورة، وقرية الجبل في منطقة الرفيصة ووادي شي.

واطلع سموه على سير عمل مشروعات مدخل مدينة خورفكان وما تحتويه من مرافق وخدمات ومبانٍ، حيث تفقد سموه عدداً من المشروعات الجديدة والتي تشمل تطوير وزراعة المنطقة حول مدخل المدينة بما يعكس خصوصية المنطقة السياحية. كما زار سموه منطقة البحيرات الأربع عند مدخل مدينة خورفكان. واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة جولته بالاطلاع على حصن خورفكان.