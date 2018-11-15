«العدل» تناقش حقوق الملكية الفكرية وسيادة القانون

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت وزارة العدل بالتعاون مع السفارة الفرنسية، ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية وسيادة القانون في فندق جراند حياة أبوظبي، بحضور القاضي جاسم سيف بو عصيبة مدير التفتيش القضائي بالوزارة، بمشاركة عدد كبير من القانونيين والمختصين من المحاكم والنيابات الاتحادية ودائرة القضاء ومحاكم ونيابات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، ونخبة من أهم الخبراء من الإمارات وفرنسا ولبنان في مجال الملكية الفكرية، لمناقشة أهمية حقوق الملكية الفكرية وصلتها بسيادة القانون، وتحليل أهمية إنفاذ تلك الحقوق من خلال القضاة والمحاكم المختصة في الملكية الفكرية، واكتساب المعرفة بقواعد الحماية وتبادل الآراء فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

أوراق عمل

وتواصلت أعمال الورشة لمدة يومين، وعرضت العديد من أوراق العمل المهمة من ضمنها مؤشر سيادة القانون وحقوق الملكية الفكرية وقدمها القاضي جاسم بو عصيبة رئيس فريق سيادة القانون، والإجراءات القانونية والإدارية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية للدكتور محمد الكمالي مدير معهد التدريب والدراسات القضائية، وورقة عمل أخرى عن حقوق التأليف والحقوق المجاورة للقاضية كارين جيليت من وزارة العدل الفرنسية، وسلطات التنفيذ الفرنسية للقاضية روين راشيل رئيسة مكتب القانون التجاري في وزارة العدل الفرنسية، والملكية الفكرية ماهيتها وأدواتها للقاضية اللبنانية علا رمضان من محكمة بيروت الاستئنافية.