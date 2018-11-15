«إقامة دبي» تعلن مواعيد العمل خلال عطلة المولد النبوي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن مواعيد العمل خلال عطلة المولد النبوي الموافق يوم الأحد المقبل، على أن يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وذلك في مراكز سعادة المتعاملين المنارة والطوار الجديد، بينما سيعمل قسم خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص إقامة دبي على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وسعيها الدائم على إسعاد المتعاملين، إذ تم تشكيل فريق مكون من عدد من موظفي إقامة دبي لخدمة المتعاملين خلال عطلة المولد النبوي، لضمان سرعة إنجاز المعاملات العاجلة والرد على استفسارات المتعاملين.

ودعت إقامة دبي المتعاملين إلى إنهاء إجراءات معاملاتهم عبر استخدام التطبيق الذكي لإقامة دبي GDRFA Dubai المتوفر عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة (www.dnrd.ae)، بهدف تسريع الإجراءات وتوفير الجهد والوقت للمتعاملين بخطوة واحدة ومتكاملة، أو بإمكان المتعاملين التواصل مع الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.