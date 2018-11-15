شرطة أبوظبي تطلق أكبر رسالة حب ووفاء لزايد الخير

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة أكبر رسالة حب ووفاء للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي عبارة عن مقطورة متنقلة تحمل أكبر رسالة ورقية تجوب كافة أنحاء إمارات الدولة والقيادات الشرطية، ضمن مبادرات «عام زايد 2018» وبهدف إبراز محبة وتقدير أبناء الإمارات لشخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضح اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، خلال حفل إطلاق المبادرة أنها تهدف إلى تسليط الضوء على دور زايد الخير في بناء دولة الإمارات وسعيه الدؤوب لتحقيق النجاح وحبه للإنسانية، وتعزيز الانتماء والولاء والفخر بباني الوطن وقيادتنا الرشيدة.

حضر إطلاق المبادرة التي تستعد بها شرطة أبوظبي للدخول إلى موسوعة غينيس، اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديرو القطاعات، وحمد الفطيم من مجموعة شركات الفطيم الراعي الرسمي للمبادرة، ويوسف الريسي المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والصحة بالمجموعة وممثلون عن مؤسسة غينيس للأرقام القياسية.

وأشاد قائد عام شرطة أبوظبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يحمل عام 2018 شعار «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية للاحتفاء بالقائد المؤسس زايد الخير، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده، ولإبراز جهوده في مسيرة تأسيس دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.

وأضاف: أننا نستذكر دائماً ما حققه القائد المؤسس من إنجازات شمولية في مسيرة البناء والعطاء في الدولة، وسار على نهجه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الذي حمل الرسالة بكل أمانة، وواصل مسيرة التطور وحقق المزيد من المنجزات والريادة العالمية للدولة.

واستمع اللواء الرميثي خلال الحفل إلى شرح من العقيد الدكتور أحمد الشبلي رئيس فريق مبادرات عام زايد لقطاع المالية والخدمات عن المبادرة التي تعكس حب وتقدير أبناء الإمارات لشخصية زايد الخير وتأتي تخليداً لإرث القائد المؤسس وقيمه لتكون بصمة لإلهام الأجيال القادمة وتحفيزهم على بلوغ طموحاتهم وآفاقهم المعرفية في خدمة بلادهم.

ودعا قطاع المالية والخدمات «الجهة المنفذة للمبادرة» المنتسبين للمشاركة في التوقيع على المبادرة في موقعها بالمدخل الرئيسي بمبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي وكتابة كلمة حب وتقدير للتعبير عن مدى حبهم وتأثرهم بشخصية القائد المؤسس ودوره في تأسيس دولة الإمارات، ومسيرة إنجازاته ونهضة بلاده.