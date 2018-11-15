بدء أعمال اللجنة القنصلية الإماراتية الكندية

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت أمس في أبوظبي أعمال اللجنة القنصلية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا في دورتها الأولى برئاسة بدر العوضي مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومسعود حسين سفير كندا لدى الدولة.

واستهل العوضي الاجتماع بكلمة نقل فيها تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وإشادتهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي وما أثمر عنه أخيراً تبادل الإعفاء المتبادل من التأشيرات الصادرة عن البلدين الصديقين بشكل يسهم في خدمة مواطنيهما على نحو متميز.

ومن جانبه، أشاد مسعود حسين بالترحيب والتسهيلات والخدمات التي يتلقاها الكنديون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد سبباً رئيسياً لاختيارهم إياها وجهة سياحية سنوية، معرباً عن أمله في توطيد أواصر التعاون القنصلي بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع العديد من النقاط المتعلقة بشؤون مواطني البلدين والتحديات التي تواجه الجانبين عند تقديم الخدمات القنصلية مثل توفير إرشادات ونصائح سفر محدثة، والرعاية الصحية أثناء السفر.