أبوظبي تستضيف معرض «يورو تير» للإنتاج الحيواني 2019

المصدر: هانوفر- وام

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أعلن سعيد البحري سالم العامري مدير عام الجهاز، استضافة أبوظبي معرض يورو تير، الحدث الرائد والأكبر من نوعه على مستوى العالم للإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، العام المقبل.

وتأتي استضافة المعرض العالمي، ضمن جهود الجهاز، بالتعاون مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الهادفة لمواكبة النمو الكبير الذي تشهده سياحة المعارض والأعمال في الدولة، والارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية والأمن الحيوي في إمارة أبوظبي والمنطقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وفرص الاستثمار في هذا القطاع، مع الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بمدينة هانوفر الألمانية، على هامش معرض يورو تير، الذي تستمر فعالياته حتى 16 نوفمبر الجاري.

وقال إن قطاع الثروة الحيوانية في الدولة، حظي برعاية واهتمام كبيرين من قيادة الدولة الرشيدة، وتجسد هذا الدعم في تشجيع المزارعين المواطنين على الاهتمام بتربية ورعاية المواشي، ورعاية قطاعات الدولة المتخصصة في الثروة الحيوانية، من خلال توفير البنية التحتية والرعاية الصحية لها، وتنميتها، وتوفير الأعلاف للمربين، وتشجيعهم على تربية الأنواع الاقتصادية منها، وتقديم العديد من الخدمات والأنشطة المختلفة لهذا القطاع، عن طريق تقديم الرعاية البيطرية والغذائية والإرشادية.

وأشار إلى أن معرض يورو تير 2019 في أبوظبي، يعتبر حدثاً استثنائياً، لكونها المرة الأولى التي يعقد خارج أوروبا، مؤكداً على دور هذا المعرض في تحسين وسائل الإنتاج، وتشجيع العاملين في مجال الإنتاج الحيواني على تبني تقنيات أكثر قدرة على تعزيز الإنتاجية، وزيادة كفاءة عمليات التصنيع والتوريد، إلى جانب دوره المهم كحلقة وصل فاعلة في بناء شراكات واسعة بين دول العالم في مجال الاستثمار الزراعي، وتبادل الخبرات والمعرفة بين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، للتغلب على أهم التحديات التي تواجه تنمية قطاع الثروة الحيوانية.. لافتاً إلى أن الجهاز عمل بالتنسيق والتعاون مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض، على التحضير لملف استقطاب المعرض لإمارة أبوظبي.

وقال: «وفقا لتقارير صدرت حديثاً، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لديها أسرع وأعلى معدل نمو في سوق اللحوم، من أي منطقة في العالم، بنسبة 30 %».