اتفاقية تعاون بين «مواصلات عجمان» و«إينوك»

المصدر: عجمان ـ البيان

وقعت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان اتفاقية تعاون مع مجموعة «اينوك» بهدف تنسيق جهودهما بما يتلاءم مع رؤية عجمان 2021، ووقع الاتفاقية في مقر المؤسسة في منطقة الجرف المهندس عمر أحمد بن عمير المدير العام لمؤسسة المواصلات العامة وبرهان الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التسويق في مجموعة «اينوك»، وراشد الأميري، مدير عام «إيبكو للزيوت» بحضور مسؤولين من الجانبين.

وأكد المهندس عمر أحمد بن عمير، مدير عام مؤسسة المواصلات العامة ضرورة التنسيق والتعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، وذلك سعياً لتعزيز المعرفة وتقديم الخدمات المشتركة. كما أشار بن عمير إلى أن توقيع الاتفاقيات يأتي مواكباً لتحقيق الخطة الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع جميع الأطراف ذات الصلة بقطاع النقل والمواصلات.