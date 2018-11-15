تدريب 480 سائقاً في أبوظبي على القيادة أثناء التقلبات الجوية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت مواصلات الإمارات ممثلةً بمركز مواصلات الإمارات للتدريب وبالتعاون مع قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات في إمارة أبوظبي الدورة التعزيزية على القيادة الوقائية أثناء التقلبات الجوية المختلفة لـ480 سائقاً من سائقي مركز أبوظبي للنقل والتأجير -أحد مراكز الأعمال التابعة للمؤسسة في أبوظبي- وذلك في إطار حرصها على رفع جاهزية موظفيها لا سيما السائقين، وتوعيتهم لضمان سلامة وراحة المنقولين والموظفين ومستخدمي الطريق.

وأكد عبدالله العامري مدير مركز أبوظبي للنقل والتأجير، أن المؤسسة تحرص على التخطيط والتدريب الجيد للعاملين لديها في مجال مواجهة المخاطر والحوادث، وذلك في إطار خطتها المرتبطة بالطوارئ والأزمات، وضمن جهودها لتعزيز السلامة المروية على الطرق.