شرطة أبوظبي تعزّز مفهوم الحقوق والواجبات بين منتسبيها

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً قانونياً، لتعزيز مفهوم الحقوق والواجبات لدى منتسبيها، وتعزيز نشر الثقافة القانونية بينهم، على نحو يسهم في تمكينهم من أداء المهام والأعمال، من أجل تقديم أفضل الخدمات بكفاءة وجدارة.

وقدمت إدارة التشريع والاستشارات القانونية بمديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة، التوعية حول حقوق وواجبات المنتسبين، في ورش عمل ركزت على توعيتهم بالمسائل القانونية والأخطاء الشائعة، والممارسات المهنية والأخلاقية الإيجابية.

وحث العميد الدكتور سالم اليماحي، مدير المديرية، المنتسبين على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم القانونية، والمساهمة في دعم إرساء القانون وتطبيقه، مشيراً إلى جهود شرطة أبوظبي في نشر هذه الثقافة، وترسيخها لدى العاملين، لأهميتها في العمل الشرطي، والتواصل مع الجمهور، والتعامل معهم بطريقة صحيحة.

وذكر أن فرق عمل قانونية من المديرية، تقوم بزيارة جميع القطاعات الشرطية في مدينة أبوظبي، ومنطقتي العين والظفرة، لتقديم التوعية القانونية للمنتسبين، وتحفيزهم على تفعيل هذا الجانب، والاستفادة من موضوعات التوعية، والإجابة عن استفساراتهم.