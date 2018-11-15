الأرشيف الوطني و«سوربون أبوظبي» يعززان التعاون الأكاديمي

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع الأرشيف الوطني وجامعة السوربون أبوظبي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التطوير والتدريب المهني في إدارة السجلات والوثائق، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية في فرنسا ومعاهد دولية أخرى.وتنص المذكرة على تنفيذ البرامج الجامعية التي تمنح درجتي البكالوريوس والماجستير في الأرشيف وتعزيز الزيارات العلمية الطلابية إلى الأرشيف الوطني بهدف البحث الأكاديمي وتزويد فعالياته بمحاضرين بإطار التبادل المعرفي.

وقّع مذكرة التفاهم عن الأرشيف الوطني، الدكتور عبد الله محمد الريسي، المدير العام للأرشيف، وعن جامعة السوربون أبوظبي البروفيسور إريك فواش، المدير التنفيذي للجامعة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في حرم الجامعة بحضور عدد من المديرين والمسؤولين.